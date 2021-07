Torna Esterno Notte, mille proiezioni nelle vie di Torino

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Torna a Camera - Centro Italiano per la Fotografia Esterno Notte, il grande evento di proiezioni diffuse per le vie e i quartieri di Torino. Nella prima edizione - organizzata l'1 ottobre 2020 all'interno di un ricco palinsesto di iniziative dedicate al quinto compleanno di Camera - più di settanta realtà hanno utilizzato i balconi e le finestre delle proprie sedi come piattaforma da cui proiettare degli slideshows fotografici che si riflettevano sulle facciate dei palazzi dirimpetto, condividendo con la città immagini e video. A distanza di quasi un anno Camera rinnova la proposta lanciando la Open Call per Esterno Notte 2, invitando musei, fondazioni, gallerie, associazioni culturali, spazi indipendenti, studi professionali e privati cittadini a partecipare al grande evento di proiezioni diffuse per le vie e i quartieri della città, che si terrà giovedì 30 settembre dalle 21 alle 24.

Esterno Notte vuole diventare così un appuntamento ricorrente in grado di unire tutta la città in una grande festa collettiva dedicata all'immagine. Oltre a essere un momento di condivisione fra le tante realtà che nell'ultimo anno hanno contribuito a mantenere vivo l'ambiente culturale torinese, l'evento sottolinea il ruolo sempre più centrale che la città ha nello studio e diffusione della cultura fotografica in Italia, vera e propria capitale italiana della fotografia.

Per questa seconda edizione di Esterno Notte - spiega la curatrice del progetto Monica Poggi - il filo conduttore delle proiezioni saranno le 'trasformazioni', intendendo questo concetto in senso aperto e stratificato. Le trasformazioni come risposta alle sfide del presente, come evoluzione del pensiero e delle dinamiche sociali, come istinto di resilienza e ricostruzione, ma anche come irreversibile processo di alterazione dell'equilibrio che regola i paesaggi naturali e sociali, di fronte al quale l'unica prospettiva è quella di un cambiamento radicale degli stili di vita. (ANSA).