Torino, al Camplus Regio Parco nuovo co-living con 300 posti

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Un nuovo modello di residenza studentesca, per abitare, studiare e lavorare, uno spazio che da co-working diventa co-living. E' il nuovo Camplus Torino Regio Parco, 226 camere con 307 posti letto, auditorium, palestra e campo da padel, sala meeting e aule studio. E' il frutto di un progetto di rigenerazione urbana di un sito industriale dismesso grazie a un investimento del Fondo Aristotele, fondo immobiliare di social responsibility, gestito da Fabrica Immobiliare Sgr e interamente sottoscritto da Inps.

"La grande novità - sottolinea Maurizio Carvelli, ceo e fondatore di Camplus - è il passaggio dal concetto di co-working a quello di co-living. Un luogo dove studiare e lavorare estendendo il modello del college studentesco a un ibrido anche per i lavoratori. Ora stiamo ragionando per capire, in relazione ai programmi di rigenerazione urbana a Torino, dove aprire nuove strutture".

Per il presidente dell'Inps Pasquale Tridico "con questa operazione coniughiamo 3 obiettivi del Paese e del nostro istituto: la rigenerazione urbana, una visione moderna di welfare integrativo e il diritto allo studio. Operazioni come questa contribuiscono alla ripartenza del Paese".

"Siamo certi che questa struttura - conclude Giovanni Maria Benucci, Ad di Fabrica Sgr - contribuirà in maniera determinante a rafforzare la vocazione universitaria di Torino". (ANSA).