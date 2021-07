Sequestrati 65 cani maltrattati in cascina alessandrina

(ANSA) - BASSIGNANA (ALESSANDRIA), 01 LUG - Sequestrati 65 cani, tra adulti e cuccioli a Bassignana (Alessandria): erano tutti in una cascina, tenuti in pessime condizioni, definite dal servizio veterinario dell'Asl "incompatibili con la loro natura".

Si tratta, in particolare, di 47 cani adulti e 18 cuccioli che ora si trovano nel canile rifugio Cascina Rosa di Alessandria e in quello Casa di Licia di Pecetto di Valenza, entrambi gestiti dall'Associazione Tutela Animali.

"Con questo improvviso arrivo - spiega Claudio Malaspina, presidente Ata - il rifugio Cascina Rosa si trova ad avere esaurita quasi tutta la sua capienza. Speriamo che ci siano numerose persone disposte ad accoglierli". (ANSA).