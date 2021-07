Save the Food e Banco Alimentare Piemonte contro spreco cibo

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - A causa della pandemia le richieste di cibo in Italia sono aumentate mediamente di circa il 40%. In Piemonte nel 2020, nonostante la chiusura di molte mense collettive dovute a didattica a distanza e smart working, cuki save the food ha recuperato, redistribuendolo ai bisognosi piemontesi, 234.700 porzioni di cibo, raccolte dal Banco Alimentare Piemonte che ha potuto contare sulle mense collettive rimaste aperte nei mesi di lockdown nella regione. Questo risultato è stato reso possibile grazie anche all'impegno di oltre 200 volontari della Onlus e delle centinaia di volontari delle strutture caritative convenzionate.

"Il progetto Cuki Save the Food nasce proprio con questa intenzione, quella di contribuire a contrastare lo spreco alimentare. Ecco perché aiutiamo Banco Alimentare nella sua azione di recupero del cibo per donarlo a chi - mai come oggi a causa della pandemia che ha creato nuovi poveri e aumentato le richieste di aiuto - ne ha più bisogno" spiega Carlo Bertolino Direttore Marketing e Comunicazione Cuki.

L'iniziativa, nel 2016, si completa con la nascita di Cuki Save Bag progetto ideato sempre in collaborazione con Banco Alimentare. Save Bag è la doggy Bag di Cuki sviluppata con 200 studenti del Politecnico di Torino che consente, a chi la richiede, di portare a casa il cibo non consumato nel piatto al ristorante, contribuendo in questo modo a combattere lo spreco del cibo fuori casa. Hanno aderito al progetto Save Bag i ristoranti Eataly, le osterie Slow Food, il Gruppo CigierreE e Just Eat. (ANSA).