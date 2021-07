Notte Europea Musei, sabato apertura straordinaria a 1 euro

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Torna la Notte Europea dei Musei.

Sabato 3 luglio i musei saranno straordinariamente aperti fino alle 23 (ultimo ingresso ore 22) e, a partire dalle 18, si potranno visitare con la tariffa speciale di 1euro le collezioni permanenti e la maggior parte delle mostre in corso. La tariffa speciale di euro sarà applicata anche ai possessori di Abbonamento Musei. La Fondazione Torino Musei e Theatrum Sabaudiae propongono inoltre una serie di visite guidate serali a tema Blu in ogni museo e alle mostre temporanee.

Gam, Mao e Palazzo Madama si tingono di 'blu notte': sono previsti percorsi guidati in cui il colore della sera e della notte più profonda sarà protagonista nella selezione di opere e oggetti delle collezioni. I Musei Reali, dove si è appena inaugurata la mostra internazionale Cipro. Crocevia delle civiltà, saranno aperti fino alle 22:30 (ultimo ingresso alle 21:30) e visitabili, a partire dalle 19:30, con molti appuntamenti e attività ai Giardini Reali. (ANSA).