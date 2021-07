Nedved, Dybala? In costante contatto per rinnovare

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - "Dybala è un giocatore all'ultimo anno di contratto, Cherubini se ne sta occupando e sta in contatto con il giocatore: si sta preparando a Miami per rientrare tra i primi perché non ha fatto la Coppa America, siamo in costante contatto e appena rientrerà se ne parlerà": il vice-presidente della Juventus, Pavel Nedved, analizza la situazione legata al giocatore argentino, il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2022. (ANSA).