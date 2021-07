Enogastronomia piemontese, 100 giovani ambasciatori in Cina

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Cento giovani cinesi promuoveranno l'enogastronomia piemontese ed in particolare i vini nel colosso asiatico. Il progetto è stato ideato da Angi (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese), ente senza scopo di lucro che promuove l'integrazione e la cooperazione tra i due Paesi, che ha affidato la formazione dei giovani promotori cinesi alla società albese di servizi Sevinovà.

"Nei prossimi due anni, in parallelo alle altre iniziative, provvederemo alla ricerca e selezione di 100 giovani talenti cinesi, che parlino anche italiano e inglese, con l'obiettivo di formarli perché diventino ambasciatori dell'enogastronomia italiana in Cina - spiega Chen Ming, presidente di Angi -.

Suddivisi in 10 gruppi, fungeranno da apripista per la divulgazione del Made in Italy in quei territori cinesi in cui la cultura del Belpaese è particolarmente apprezzata".

I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono stati il primo sito italiano a gemellarsi con la Cina, con i terrazzamenti dello Yunnnan, insieme a Venezia e la laguna Veneta, Verona e Villa d'Este a Tivoli, ricorda il coordinatore nei rapporti di gemellaggio tra Italia e Cina per i siti UNESCO italiani, Roberto Cerrato. (ANSA).