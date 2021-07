Cinema: al via concorso LiberAzioni sul tema del carcere

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Al via oggi, alle 21.15 nella sala 2 del Cinema Massimo di Torino, le iscrizioni per partecipare alla terza edizione del concorso cinematografico nazionale LiberAzioni - le arti dentro e fuori, primo passo di avvicinamento al festival LiberAzioni che si svolgerà in autunno. Il lancio del concorso è accompagnato dall'anteprima regionale del film Cattività di Bruno Oliviero (2020, 80') che racconta l'esperienza unica del teatro in carcere per un gruppo di detenute della sezione femminile della casa circondariale di Vigevano, sottoposte a un regime di Alta sicurezza. Il documentario attraversa il percorso di formazione ed emancipazione emotiva, artistica e professionale di un gruppo di otto donne segnate da esperienze estremamente dure e faticose con le quali lavora da diversi anni, con grande rigore e umanità, il regista teatrale Mimmo Sorrentino che sarà in sala insieme ad Oliviero a presentare il film.

"Il progetto LiberAzioni. Festival delle arti dentro e fuori - spiega la direttrice Valentina Noya - è nato con l'intento di promuovere la creatività attorno al tema del carcere e della pena e in particolare creare, attraverso laboratori a beneficio delle detenute e dei detenuti del carcere di Torino, eventi culturali, opportunità di incontro, conoscenza e scambio tra chi in carcere vive e il territorio che il carcere ospita. Il progetto si svolge a Torino, ma ha un respiro nazionale. Due concorsi, di cinema e scrittura, quest'ultimo esclusivamente destinato a detenuti delle carceri d'Italia, avranno la propria restituzione tra fine settembre e la prima metà di ottobre. Tra gli eventi artistici del festival inaugureremo una mostra fotografica di Stefania Bosso sull'ultimo spettacolo teatrale nel carcere di Volterra della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, a Palazzo Barolo, dal 25 settembre" (ANSA).