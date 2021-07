Agenti immobiliari Fimaa, mercato ha tenuto, timori per 2021

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Il temuto collasso del mercato immobiliare a causa del Covid non c'è stato, anche se a Torino il calo delle compravendite nel 2020 è stato maggiore (-13,1%) di quello nazionale (-7,7%). Soprattutto non sono crollati i prezzi e il fatturato stimato nella città metropolitana ammonta a 4,2 miliardi di euro. Per il 2021 la previsione è positiva, ma ci potrebbe essere "un rallentamento del comparto se i meccanismi finanziari di salvaguardia non venissero attivati dal Governo nel breve periodo". Il timore è che meno famiglie possano ottenere un mutuo "con un conseguente rallentamento nella conclusione delle trattative". E' quanto emerge dal Borsino immobiliare degli agenti Fimaa, presentato oggi dal presidente torinese Franco Dall'Aglio e dalla responsabile Beatrice Pinelli.

"Abbiamo bisogno di interventi veloci e consistenti da parte del governo per impedire che, dopo la pandemia, si assista a un possibile rallentamento di un comparto così vitale a Torino" commenta la presidente dell'Ascom Confcommercio di Torino, Maria Luisa Coppa.

"Nel 2020 Torino non ha risposto in modo univoco. Il centro continua ad avere il suo fascino, ma un numero maggiore di richieste di immobili si è indirizzato verso i quartieri più abbordabili dal punto di vista finanziario, altrettanto qualificati, come San Paolo e Vanchiglia, e verso le cittadine della prima cintura. Abbiamo anche rilevato un rallentamento delle richieste per piccoli alloggi acquistati per investimento vista l'assenza di richieste da parte degli studenti universitari", spiega Pinelli. "Il contributo garantito dal sistema creditizio è stato fondamentale nel consentire al mercato immobiliare l'insperato rimbalzo rilevato nella seconda parte dell'anno. Ha contribuito anche l'ingente liquidità presente nel sistema, in parte indirizzatasi verso il settore", sottolinea Dall'Aglio. (ANSA).