Vaccini: hub Compagnia San Paolo, il 2 luglio Open Night

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Venerdì 2 luglio l'hub vaccinale di via Gorizia 112/A della Fondazione Compagnia di San Paolo rimarrà aperto fino a mezzanotte per offrire a 400 persone l'opportunità di vaccinarsi. L'iniziativa è svolta in partnership con l'Asl Città di Torino e con la Regione Piemonte.

Le prenotazioni per l'Open Night saranno aperte agli over 18 di tutto il Piemonte domani, giovedì 1 luglio alle 9, tramite la piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it: i posti disponibili sono 400.

Inaugurato il 21 maggio grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, l'hub ha permesso di triplicare le linee vaccinali, garantendo una potenzialità di 800 vaccinazioni al giorno. L'intervento della Fondazione si è concentrato a rafforzare l'hub vaccinale di modo che non fosse solo aperto alla cittadinanza, ma divenisse anche un riferimento per il terzo settore, in particolare in ambito culturale, di modo da velocizzare le vaccinazioni degli "addetti alla cultura" e sostenere e accelerare la ripresa del sistema cittadino.

Dal 21 maggio fino a oggi sono stati circa 20 mila gli accessi per le inoculazioni del vaccino anti Covid. (ANSA).