Titolare discoteca protesta sul tetto "troppe limitazioni"

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 30 GIU - E' salito sul tetto della sua discoteca per protesta contro le limitazioni per la riapertura dei locali da ballo, Tiziano Tanzarella, titolare a Domodossola del 'Trocadero'' 'Lo Stato - dice - sta per chiedere ai gestori di poter aprire le discoteche e fare entrare solo chi ha il Green Pass: ci si aspetterebbe quindi che dentro siano tutti 'sani', e quindi non ci sia bisogno di protocolli. Ed invece no: si pretende che si faccia entrare solo il 50% della capienza, che non si possa ballare all'interno, e che dovremmo prendere il numero di telefono di tutti per eventuali tracciamenti. Siamo le uniche attività a cui viene richiesto tutto questo mentre si balla giustamente e finalmente in tutte le piazze e lidi d'Italia".

Un anno fa Tanzarella era riuscito a parlare telefonicamente con l'allora ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al quale aveva esternato le sue preoccupazioni per il perdurare della chiusura dei locali notturni. (ANSA).