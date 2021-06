Terzo Settore, prove di dialogo con Pubblica Amministrazione

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - I temi della co-programmazione e della co-progettazione tra enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione, saranno al centro di un webinar domani, giovedì 1 luglio, dalle 10 alle 12, promosso dal Forum del Terzo Settore in Piemonte con la collaborazione di Anci Piemonte. Oltre ad Anna Di Mascio portavoce del Forum del Terzo Settore in Piemonte e a Elide Tisi, vicepresidente dell'Anci Piemonte, interverranno Gianfranco Marocchi, Rivista Impresa Sociale - Welforum, Alessandro Lombardi, dg del Terzo Settore ministero del Lavoro, Luciano Gallo dell'Anci Emilia Romagna - referente innovazione amministrativa, Luigi Gili, co-fondatore dell'Osservatorio Qualità e Diritti.

Si tratta - spiega Di Mascio - di un'occasione di approfondimento per promuovere collaborazioni efficaci e innovative tra gli Enti del Terzo Settore, che rappresentano un importante presidio delle comunità locali, e la pubblica amministrazione, per dare pieno sviluppo ed efficacia alla gestione dei beni pubblici. (ANSA).