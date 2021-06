Povertà: nasce a Beinasco l'Emporio Tessile Solidale

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Venerdì 2 luglio, alle 11, presso la chiesa Madonna del Rosario a Beinasco, in via Schifani 13, alla presenza dell'Arcivescovo Cesare Nosiglia, sarà inaugurato l'Emporio Tessile Solidale, ideato e realizzato dalle tre parrocchie di Beinasco San Giacomo Apostolo, Sant' Anna e Gesù Maestro, con la partecipazione della locale Chiesa Cristiana Evangelica. L'emporio, dove sono esposti capi di vestiario uomo, donna e bambino e biancheria per la casa, si trova presso la sede del Centro di ascolto e distribuzione spesa alimentare gestito dal Gruppo Vincenziano, che collabora al progetto. "E' una esperienza innovativa per le modalità di gestione - spiega don Gigi Coello, parroco di S. Giacomo - non saranno infatti consegnati dei pacchi, ma si potrà accedere liberamente all'emporio, gestito come un normale negozio, e scegliere i capi che si preferiscono, accreditandoli tramite una tessera a punti, acquistata al prezzo simbolico di un euro. Tale modalità si avvicina a una visione solidaristica più rispettosa della persona".

L'iniziativa si colloca tra le azioni più innovative per rispondere a una domanda crescente di aiuto. Sono circa 450 le persone del territorio che versano in situazione di grave povertà e potranno accedere con le famiglie a questo servizio.

"Ha anche un valore educativo - aggiunge la responsabile del progetto Ausilia Bio - attraverso le tessere a punti, anche coloro che non fossero abituati a farlo, saranno aiutati a realizzare una gestione consapevole degli acquisti da effettuare". "in particolare vogliamo ringraziare Ipercoop Centro Commerciale Le Fornaci, per i capi donati e la collaborazione generosa, e il Comune di Beinasco per il suo contributo - conclude don Gigi - nuovi sostenitori privati ed esercenti del territorio si aggiungeranno nei prossimi mesi e il numero dei volontari, anche molto giovani, sta crescendo".

(ANSA).