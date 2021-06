Luce e gas, centinaia in piazza contro Codice Appalti

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Alcune centinaia di lavoratori hanno partecipato al presidio in piazza Castello a Torino dei settori elettrico, gas-acqua e igiene ambientale, nell'ambito dello sciopero nazionale indetto da Filtcem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl, UilTec, Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, contro l'articolo 177 del Codice Appalti che obbligherebbe le aziende concessionarie, non andate a gara, a cedere in appalto le loro attività di distribuzione fino a raggiungere l'80% del valore della loro concessione. In Piemonte il comparto conta 10.000 addetti.

"Che fine farebbero i lavoratori che svolgono queste attività? Verrebbero trasferiti nelle aziende che vincerebbero gli appalti oppure licenziati?": si chiedono i promotori della protesta. Secondo i sindacati il processo di esternalizzazione avrà un costo economico e sociale elevato e gravi ricadute occupazionali. "Questa 'bomba a orologeria', votata nel 2016 dal Governo di allora e via via rimandata nella sua esplosione fino al 31 dicembre 2021 - sostengono i sindacati - creerebbe decine di migliaia di potenziali esuberi e una crisi produttiva e finanziaria che distruggerebbe i nostri settori, vitali per l'economia, e la sopravvivenza stessa, del nostro Paese. Se il Parlamento resterà sordo ai nostri appelli e non modificherà o cancellerà l'articolo177, i servizi essenziali e fondamentali che hanno garantito, anche e soprattutto durante il periodo della pandemia l'erogazione dell'elettricità, dell'acqua, del gas, la raccolta dei rifiuti sempre e comunque in ogni luogo privato o pubblico, produttivo o di assistenza e ricovero sanitario, subiranno un gravissim