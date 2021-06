Grandine devasta vigneti, danni 50-100% alla docg Gattinara

(ANSA) - VERCELLI, 30 GIU - La grandine caduta ieri in provincia di Vercelli ha provocato gravi danni nei vigneti sulle colline di Gattinara, dove si produce la celebre docg. A riferirlo è il sindaco Daniele Baglione, che questa mattina ha incontrato diversi produttori. "Nella notte c'è stata una tempesta impressionante anche sul nostro territorio - racconta il primo cittadino -. Purtroppo dai sopralluoghi si è potuto vedere che non ci sono quasi più le foglie nei nostri vigneti: lo sconforto ovviamente è tanto tra le persone che lavorano tutto un anno per fare una sola cosa, un vino conosciuto in tutto il mondo. Il danno è variabile: chi è stato fortunato avrà il 50% di perdita di uva, gli altri dall'80 al 100%. Sono stati devastati tutti i vigneti, le serre, i vivai. Si spera che ora si possa riparare tutto per la vendemmia dell'anno prossimo".

Negli ultimi due anni, ha confermato Baglione, i vigneti attorno alla zona di Gattinara hanno subito grandi danni sempre a causa del maltempo e di eventi eccezionali come quello accaduto 24 ore fa. (ANSA).