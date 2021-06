Emergenza caldo, da a Torino domani servizi di aiuto anziani

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Parte il primo luglio, a Torino, il Piano operativo per l'emergenza caldo che ogni anno la Città mette i campo per aiutare le persone anziane fragili nei mesi estivi, spesso i più difficili per loro. Tra i principali strumenti il call center del Servizio Aiuto Anziani, vera e propria 'sentinella telefonica' che può assicurare, in particolar modo agli anziani soli, servizi di accompagnamento per visite mediche, piccole commissioni, ritiro della pensione e qualche ora di compagnia al domicilio.

Inoltre, l'assessorato al Welfare, in collaborazione con l'Asl Città di Torino e i medici di famiglia, ha previsto di attivare una serie di interventi domiciliari per gli anziani autosufficienti, sia ricorrendo a operatori professionali sia ad associazioni di volontariato. Obiettivo del piano, operativo fino al 30 settembre, è proprio quello di creare una rete di protezione che aiuti l'anziano a fronteggiare meglio i disagi provocati dal caldo e lo sostenga nel quotidiano, non lasciandolo solo. (ANSA).