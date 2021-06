Covid: Piemonte da amare, docufilm Cna rilancia wedding

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Torino e il Piemonte luoghi ideali per un matrimonio perfetto, sia tradizionale sia un'unione civile. E' il messaggio del docufilm 'Piemonte da amare' che punta a rilanciare il comparto del wedding, colpito dall'epidemia. Il progetto è stato ideato da Cna Torino, attraverso Cna Federmoda, in collaborazione con l'associazione Nuvole a Torino e il patrocinio della città. La miniserie - regia di Marco Giamo, sceneggiatura di Vitaliano Alessio Stefanoni e scenografia di Eleonora Rasetto - sarà diffusa attraverso i canali social, da luglio a ottobre.

"Siamo certi che sarà un utile strumento per la ripresa di un settore tra i più danneggiati dalla pandemia. Il docufilm riesce a raccontarci il mondo del wedding valorizzando l'intera filiera e regalandoci una splendida fotografia di Torino.

Applaudiamo alla scelta di Cna di affrontare il delicato tema dei diritti civili e della pari dignità delle unioni civili e dei matrimoni tradizionali" commenta Alberto Sacco, assessore comunale al Commercio e Turismo.

"La scelta di affrontare il tema dei diritti civili e delle differenti identità di genere delle coppie si lega alla storia della Cna, da sempre schierata in difesa della libertà di espressione del pensiero e del rispetto delle diversità", dice il presidente della Cna Torino, Nicola Scarlatelli. "La filiera del wedding rappresenta, in maniera evidente, l'intreccio, fortemente colpito dalla pandemia, tra economia e società. Oggi puntiamo fiduciosi sulla ripartenza" aggiunge il segretario della Cna Torino, Filippo Provenzano. "Ci auguriamo che il docufilm realizzato da Cna rappresenti un utile strumento promozionale per guidare la ripartenza di tutte queste attività", commenta Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio.

Il comparto conta 2.000 aziende che danno lavoro a 15 mila addetti, con un giro d'affari di alcuni milioni di euro. Nel 2018 in Piemonte, si sono celebrati 12.800 matrimoni. (ANSA).