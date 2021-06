Vaccini: Zerbinati avvia inoculazioni, 500 dosi al giorno

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Sono partite le vaccinazioni presso la Zerbinati, azienda piemontese che opera nella produzione di verdure fresche pronte al consumo e di piatti pronti freschi. L'azienda ha scelto di dare il proprio contributo alla comunità locale offrendo a dipendenti e collaboratori la possibilità di ricevere il vaccino in azienda, abbattendo i tempi di attesa ed estendendo la possibilità di immunizzarsi anche ai familiari in linea diretta (come ad esempio genitori, figli e persone conviventi).

La Zerbinati ha ricevuto e accolto inoltre la richiesta di aprire l'hub vaccinale anche ai dipendenti di un'altra grande realtà del territorio, la Bobst Italia di San Giorgio Monferrato, offrendo quindi una maggiore protezione e tutela della salute collettiva nel territorio. L'intera iniziativa è stata resa possibile anche grazie all'impegno della Croce Rossa di Casale Monferrato, presente a supporto dell'organizzazione durante tutta la campagna.

"Appena siamo venuti a conoscenza dell'iniziativa della Regione Piemonte, non abbiamo esitato un attimo a manifestare il nostro interesse nel mettere a disposizione i nostri spazi per allestire l'hub vaccinale" afferma Simone Zerbinati, general manager dell'azienda. "L'hub vaccinale del Monferrato procede a grandi passi con 500 vaccini somministrati al giorno. Il sostegno delle imprese con hub propri ci consentirà di terminare in anticipo il ciclo vaccini dei cittadini casalesi e quindi di poter uscire dall'emergenza Covid in tempi minori. Siamo convinti che Zerbinati possa fare da apripista per altre realtà del territorio" aggiunge il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi. (ANSA).