Università: campus di Medicina nell'ex sede del quotidiano

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Un'area di oltre 15 mila metri quadri destinata a 3.200 studenti di Medicina, con 12 aule didattiche e laboratori e che comprende anche l'Archivio Scientifico e Tecnologico di Unito, la Biblioteca Federata di Medicina e gli spazi della Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie. Nasce, in quella che per 44 anni è stata la sede del quotidiano La Stampa, in via Marenco, il nuovo Campus Didattico dell'Università di Torino, progetto che coniuga modalità costruttive sostenibili ed ecologiche per il risparmio energetico con dotazioni domotiche e impiantistiche a elevata tecnologia.

"Il messaggio che arriva oggi è la voglia che abbiamo di tornare in presenza - dice il rettore Stefano Geuna -. E con spazi di questa qualità e dimensioni ci possiamo mettere nelle condizioni di ripartire il prossimo anno accademico facendo tornare il mondo universitario a incontrarsi". Tema evidenziato anche dal direttore della Scuola di Medicina Umberto Ricardi che ricorda anche come questa facoltà abbia "sofferto negli anni di assenza di spazi didattici adeguati. Quindi avere la possibilità di fruire di questi spazi nel contesto di un vero campus universitario non può che rallegrare tutti perché rendere più appetibile Medicina con spazi adeguati è molto importante".

Di un "ideale passaggio di testimone fra chi faceva informazione e chi fa formazione, che sono alla fine la stessa cosa" parla il direttore de La Stampa Massimo Giannini, mentre la sindaca Chiara Appendino sottolinea che gli atenei "sono sempre di più un soggetto altamente strategico nel ridisegno futuro della città. Un soggetto che forma i talenti del domani, ridisegna la città nei grandi e nei piccoli investimenti e rende il territorio attrattivo per far sì che i nostri ragazzi e ragazze decidano di rimanere a Torino dopo gli studi e dare il loro contributo". (ANSA).