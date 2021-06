Teatro: nasce TOURtheater con L'Accademia dei Folli

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Il teatro come strumento per conoscere la storia, la cultura e il patrimonio naturalistico di un territorio: la compagnia di musica-teatro è TOURtheater, nuovo progetto artistico dell'accademia dei Folli, che si sviluppa in 4 date estive in 5 comuni della zona del Ticino e del Lago Maggiore.

Il Lit Crawling è un format statunitense, celebre a San Francisco e a New York - nel quartiere di Brooklyn - nato dall'evoluzione di una modalità di socializzazione ancora più lontana: il Pub Crawl. Riproposto in versione più sofisticata e internazionale da associazioni come il Lit Quake o Lit Crawl L.A., consiste in un eccentrico festival letterario - lit - con autori che tengono reading e svelano i segreti delle città sorseggiando drink. L'Accademia dei Folli ha trasformato il Lit Crawling, adattandolo alle proprie esigenze artistiche e alla propria personale visione, in un Theater Crawling, unendo i drink del Pub Crawl e la performance eccentrica, in questo caso teatrale, del Lit Crawling americano.

Il progetto, che ha il sostegno della Compagnia di San Paolo, ha un duplice obiettivo: offrire un'esperienza artistica inconsueta e coinvolgente e valorizzare lo straordinario patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio coinvolto. (ANSA).