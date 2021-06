Maltempo: grandinata in Valsesia, resta allerta gialla

(ANSA) - VERCELLI, 29 GIU - Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio sulla Valsesia, nel Vercellese.

Tra i principali centri ad essere colpiti dal maltempo c'è Borgosesia, dove diversi cittadini hanno segnalato una vera e propria tempesta di ghiaccio caduta nel giro di pochi minuti.

Sui balconi e marciapiedi si è accumulato uno spesso strato di grandine. "Non si segnalano grossi danni alle cose - commenta su Facebook il sindaco Paolo Tiramani - ma ci sono stati parecchi alberi divelti, e qualche tombino intasato dalla stessa grandine. Siamo al lavoro per ripristinare tutto". Grandine segnalata anche a Crevacuore e Serravalle Sesia; sfiorato Grignasco, comune novarese a pochi chilometri da Borgosesia.

Oggi resta l'allerta gialla per i temporali in tutto il Piemonte centro-settentrionale, per l'infiltrazione di aria fredda in quota associata ai flussi umidi ai bassi strati - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Ancora alto il rischio di forti temporali, da domani invece il tempo dovrebbe tornare più stabile su tutta la regione. (ANSA).