Guardaparco Gran Paradiso salvano un'aquila

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - I guardaparco del Gran Paradiso hanno recuperato un esemplare adulto di aquila reale a Ceresole Reale. Domenica, a seguito della segnalazione telefonica da parte di una turista, la guardaparco Raffaella Miravalle ed il caposervizio della Valle Orco, Piero Chabod, hanno raggiunto la località Chiapili Inferiore, dove l'aquila è stata ritrovata, posata su una roccia nei pressi della salita dello skilift, visibilmente ferita ed impossibilitata a spiccare il volo.

Immobilizzata con i teli l'aquila è stata trasportata dal veterinario Michel Mottini alla Casa di Cura Veterinaria Mont Emilius, convenzionata con la Regione Autonoma Valle d'Aosta per questo genere di interventi. Le condizioni dell'aquila sono risultate molto precarie a causa di una ferita all'ala sinistra, ipotermia e disidratazione con ipotetici segnali di saturnismo: l'avvelenamento da piombo è infatti una delle principali cause di morte in questa specie. "Bisognerà attendere quindi le indagini cliniche per sapere se l'animale si riprenderà e se sarà possibile un successivo rilascio in natura", fanno sapere dall'ente parco. (ANSA).