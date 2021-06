Banche: Politecnico e Intesa Sanpaolo per nuove professioni

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Il Politecnico di Torino e Intesa Sanpaolo hanno avviato una collaborazione per l'attivazione di tirocini per studenti e l'organizzazione di un ciclo di testimonianze a studenti e studentesse da parte di manager della Banca. L'attività definisce i primi interventi previsti dall'Accordo Quadro firmato tra i due soggetti nel dicembre 2020 per la realizzazione di iniziative di orientamento e selezione, di formazione specialistica e di attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari.

"Il settore bancario rappresenta oggi uno sbocco lavorativo interessante per i nostri laureati, vista anche la rapida trasformazione tecnologica che lo sta interessando - osserva il rettore del Politecnico Guido Saracco -. Basta pensare al ruolo sempre più determinante che stanno assumendo in generale sia tutte le discipline legate al digitale, e in particolare intelligenza artificiale data science e cyber security, sia le tematiche di sostenibilità e circolarità delle attività economiche in cui un istituto bancario come Intesa Sanpaolo è impegnato su scala internazionale".

"Il Politecnico di Torino è un'eccellenza nazionale con cui abbiamo una consolidata relazione per lo scambio di competenze e per il reclutamento dei suoi laureati ed è uno dei bacini di altissima qualità a cui attingere per le prossime assunzioni in Italia, 3.500 entro il 2024 - aggiunge Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo -. Per questo abbiamo fortemente voluto l'accordo con il Politecnico con cui ci accomunano il radicamento sul territorio piemontese e l'impegno per la crescita del Paese". (ANSA).