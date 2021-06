Auto: Unc, con pandemia +30% noleggio breve in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - La pandemia di Covid ha mutato anche il modo di spostarsi dei consumatori piemontesi: in crescita del 30% il noleggio a breve e medio termine, cresce anche quello a lungo termine". Lo rileva Patrizia Polliotto, avvocato, fondatore e presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), la più antica associazione consumeristica italiana.

"Il prolungato lockdown - spiega il legale - e l'incertezza per il futuro economico hanno trasformato il rapporto con i mezzi di trasporto. In crescita del 30% in regione, rispetto a prima del Covid, il noleggio a breve e medio termine, formula idonea a quanti sono in grado di programmare per tempo i propri spostamenti, riducendo i costi legati al mantenimento di un'auto tradizionale. In aumento pure il lungo termine, sempre più spesso preferito alla proprietà di un autoveicolo acquistato in concessionaria, nonostante gli ecobonus di Stato, per via dell'agilità d'impiego legata a molteplici vantaggi quali ad esempio assistenza, cambio gomme, polizze e bollo auto inclusi.

Cresce altresì la 'mobilità dolce' di monopattini e bike sharing nei centri urbani".

Per Maurizio Scandurra, esperto in tematiche consumeristiche, "La pandemia ha incentivato un po' ovunque il diffondersi di formule di servizi condivisi per la mobilità 'pay per use' e 'pay per drive' sempre più in linea con i trend in atto a livello globale". (ANSA).