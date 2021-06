A2A: al Piemonte 105 milioni nel 2020, investiti 12 milioni

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - Nell'anno del Covid A2A ha investito 12 milioni di euro per il mantenimento e lo sviluppo degli impianti piemontesi e ha distribuito sul territorio 105 milioni di euro. Gli ordini ai fornitori locali ammontano a 89 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri della terza edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale del Piemonte, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo nella regione nel 2020. Per A2A il Piemonte è un territorio di importanza strategica: i poli di Chivasso e Cavaglià giocano un ruolo chiave per le attività legate, rispettivamente, alla transizione energetica e all'economia circolare. I dipendenti nelle sedi regionali sono 127, di cui il 91% residenti.

Il gruppo ha erogato nel 2020 oltre 2.250 ore di formazione, principalmente sui temi della sicurezza, nessun infortunio si è registrato tra il personale dipendente e gli appaltatori. A2A ha venduto 398 GWh di energia verde venduta e sono state evitate, grazie ai suoi impianti, 160 mila tonnellate di CO2.

"Il bilancio di sostenibilità del Piemonte mostra come A2A abbia contribuito allo sviluppo economico della regione con oltre 105 milioni di euro di valore distribuito, proseguendo il suo impegno nel recupero di materia, nella produzione e vendita di energia verde e nella riduzione delle emissioni. Per il Gruppo la sostenibilità è al centro del piano industriale decennale, continueremo quindi in questa direzione" sottolinea il presidente Marco Patuano. (ANSA).