Weekend Gusto a Villa Terzaghi, per il Piemonte chef Belluco

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Sabato 3 luglio, a Robecco sul Naviglio in provincia di Milano, nella prima giornata de I Weekend del Gusto organizzati dall'Associazione Maestro Martino a Villa Terzaghi, lo chef Federico Belluco del ristorante ferrarese Makorè cucinerà lo storione in carpione. L'ente presieduto dallo chef Carlo Carlo Cracco, per quest'anno, non ha solo scelto di confermare la sede per l'appuntamento di cucina d'autore, ma anche di rivolgere l'attenzione a quella porzione di centro Italia che si affaccia sul mare Adriatico. Riviera Romagna sul Naviglio Grande sarà il tema dell'edizione 2021, che vedrà protagonisti 10 chef del territorio in aggiunta a diverse realtà innovative come Makorè.

Il piatto che il giovane chef piemontese, Federico Belluco preparerà in trasferta, giocherà un ruolo particolare poiché è legato alla Romagna, oltre che alla sua terra natale. "Ho scelto di portare un piatto simbolo del mio percorso, che fosse in grado di riassumere il mio peregrinare, che mi ha visto partire dal Piemonte e raggiungere Ferrara - dopo esperienze nazionali e internazionali - per prendere in mano la guida del nuovo Makorè" spiega lo chef. (ANSA).