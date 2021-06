Università: Torino quinto titolo per Andrea,studente con Dsa

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Si è laureato al Dipartimento Culture, Politiche e Società - laurea magistrale in Area and Global Studies for International Cooperation - Andrea Pesando, studente di 31 anni con Dsa (Disturbo Specifico dell'Apprendimento). Si tratta del quinto titolo, quest'ultimo parte di un doppio Diploma Torino-Bordeaux, conseguito con votazione di 110 su 110 in anticipo sulla tabella di marcia (in 3 anni e 10 mesi).

Cresciuto a Grugliasco, Andrea si laurea per la prima volta in Civil and environmental engineering al Politecnico di Torino nel 2015. Dopo aver lavorato come ingegnere a Melbourne, decide di tornare in Europa per lavorare al Parlamento europeo e preparare il Concours d'entrée a Sciences Po. In Francia, vince una borsa di studio Erasmus dell'Unione Europea che gli consente di studiare a Sciences Po. Nel 2019 diventa il primo studente in grado di finire una doppia laurea di 3 anni e 180 crediti in 24 mesi. A Torino si iscrive al doppio titolo UniTo/Sciences Po in Political Science dell'Università di Torino, dove ottiene il diploma di laurea triennale nel 2019, per poi completare il percorso di studio oggi con la doppia laurea magistrale.

All'Università di Torino sono iscritti 2.000 studenti dislessici o discalculici (Dsa), numero in forte crescita e il più alto in assoluto in Italia. Sono state redatte linee guida per i docenti per una didattica accessibile e inclusiva e sono in programma progetti per la sottotitolazione e per la trascrizione di lezioni ed eventi, anche in diverse lingue (italiano, francese, inglese). "L'obiettivo di un grande Ateneo -spiega il rettore Stefano Geuna - deve essere la promozione dell'accesso allo studio, valorizzando il merito che ciascuno studente è in grado di esprimere.. La storia di Andrea ci dice che siamo sulla strada giusta". (ANSA).