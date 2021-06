Torino Jazz Festival Piemonte, parte da Alba con Servillo

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Il Torino Jazz Festival Piemonte parte il 30 giugno ad Alba con Over The Rainbow, protagonisti Peppe Servillo, Furio di Castri e Alessandra Morra: un incontro con la scrittura di Fenoglio per rievocare insieme agli spettatori le origini della musica afroamericana e il suo arrivo in Italia. Il programma propone fino all'autunno inoltrato 13 concerti in 13 Comuni del Piemonte con oltre 40 artisti nazionali ed internazionali in tutte le province.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Piemonte dal Vivo (circuito regionale multidisciplinare) e la Città di Torino con il suo Torino Jazz Festival. Il progetto è portato avanti grazie alla direzione artistica condivisa tra Diego Borotti e Giorgio Li Calzi (co-direttori Torino Jazz Festival), Fulvio Albano (Consorzio Piemonte Jazz) e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Il festival è realizzato con il supporto della Fondazione per la Cultura Torino, il Main Partner Reale Mutua e gli Sponsor Ancos e Confartigianato Imprese.

"La Fondazione Piemonte dal Vivo si è prodigata in questi mesi per il riallestimento del Torino Jazz Festival Piemonte, senza far mancare al proprio pubblico la possibilità di accedere a contenuti digitali realizzati ad hoc durante la fase acuta dell'emergenza sanitaria, a partire dal ricco palinsesto onLive che ha accompagnato l'intero periodo della sospensione forzata degli spettacoli in presenza" dice Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo. "Per il terzo anno consecutivo, Reale Mutua conferma il suo sostegno al Torino Jazz Festival Piemonte, evento che promuove il jazz come una musica viva, attuale, simbolo di libertà e di accoglienza delle differenze. Crediamo nell'importanza della cultura come motore della ripartenza, di crescita e di progresso sociale, economico e tecnologico, per il territorio e per la collettività che ne fa parte" spiega Virginia Antonini, Head of Sustainability and Corporate Communication di Reale Group. (ANSA).