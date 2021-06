Starts Urban Fest, arte, scienza e tecnologia alle Ogr

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Nuove idee per un futuro urbano più sostenibile, democratico e inclusivo attraverso le sinergie fra scienza, tecnologia e arte: questo il focus dello Starts Urban Fest, l'evento digitale del 29 e 30 giugno organizzato in Ogr Torino. Durante la due-giorni del Festival, protagonisti di mondi diversi - urbanistica, design, policy making, innovazione sociale, arte, scienza - discuteranno come le collaborazioni interdisciplinari possano innescare processi di sviluppo economico e tecnologico sostenibile e favorire nuove scoperte nell'ambito della ricerca scientifica.

Lo Starts Urban Fest è ideato da Nesta Italia e organizzato con Fondazione Crt e Ogr Torino, nell'ambito del progetto della Commissione europea STARTS (acronimo di Science, Technology and Arts), per promuovere le collaborazioni tra artisti, scienziati, ingegneri e ricercatori, e sviluppare tecnologie più creative, inclusive e sostenibili.

Nesta Italia ha guidato il progetto Starts sul territorio a partire da settembre 2020 insieme a soggetti locali, mettendo in campo call, eventi e webinar. La due-giorni in Ogr Torino chiude la prima fase del progetto, volto a far crescere un hub sul territorio capace di portare avanti Starts con iniziative ad hoc e la creazione di un network regionale. L'evento è curato da Francesca Bria (Starts Ambassador ed esperta dell'High Level Roundtable sulla New European Bauhaus della Commissione europea), Linda Di Pietro (Chief Cultural Officer, Base Milano) e Simona Bielli (Head of Programmes, Nesta Italia). (ANSA).