Opera Viva Barriera di Milano, terzo manifesto

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Mercoledì 30 giugno alle 18.30 si inaugura in piazza Bottesini a Torino e in diretta Facebook - @flashbackfair - il terzo manifesto di Opera Viva Barriera di Milano, progetto ideato da Alessandro Bulgini, curato da Christian Caliandro e sostenuto dalla fiera d'arte Flashback, con l'opera ***topia di Mariapaola Infuso (2021).

Dopo la tavola imbandita del progetto senzazioni di Emanuela Barilozzi Caruso e la fila davanti al Multicinema Modernissimo di Napoli fotografata da Erika Nevia Cervo in Utile, questo nuovo racconto in presa diretta - tutto al femminile - del progetto Opera Viva Barriera di Milano prosegue con la sua terza puntata, il manifesto ideato da Mariapaola Infuso. In questa opera l'artista immagina il cartellone pubblicitario di Piazza Bottesini come una sorta di schermo, su cui è installata un'immagine che a sua volta funziona come un punto di incontro e di fusione. (ANSA).