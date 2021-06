Estate Paideia, serata Sotto le stelle per i venti anni

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Il 16 luglio Orsolina28, centro internazionale di formazione per la danza e sviluppo della creatività, a Moncalvo (Asti), nel cuore del Monferrato, ospiterà Sotto le Stelle, una serata speciale all'insegna della solidarietà. Matteo Baronetto, chef del ristorante Del Cambio, ha ideato un percorso gastronomico ispirato dalla natura e dai frutti dell'estate, un evento organizzato per celebrare i 20 anni di Estate Paideia, che dal 2001 colora le estati della Fondazione Paideia, dedicate ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

"Da vent'anni per noi ogni estate è una straordinaria occasione per essere concretamente d'aiuto a tante famiglie.

Quando si convive con la disabilità spesso la vacanza viene vissuta come inaccessibile per tante ragioni, noi invece lavoriamo sul diritto dei genitori e dei loro bambini a vivere esperienze di benessere e socializzazione, per poter guardare al futuro con maggiore fiducia" spiega Fabrizio Serra, direttore della Fondazione Paideia. "Sono felice di sostenere con Del Cambio e Orsolina 28 questo importante progetto - racconta Baronetto - mettendo a disposizione la creatività e l'impegno della mia brigata in una serata che grazie alla cultura, al contatto con la natura e alla convivialità diffonde i valori unici dell'empatia, della condivisione e della partecipazione".

Il progetto Estate Paideia, tra i principali della Fondazione, dal 2001 a oggi ha offerto a circa 800 famiglie con oltre 1500 bambini con disabilità, supportati da quasi 1200 volontari, l'occasione di vivere una vacanza serena e di incontro con gli altri. Un'occasione per rilassarsi, per socializzare e guardare al futuro con maggiore fiducia.Per partecipare all'evento, con una donazione a partire da 250 euro che sarà interamente devoluta a sostegno dei progetti estivi di Paideia, è possibile scrivere a sostenitori@fondazionepaideia.it entro giovedì 8 luglio. (ANSA).