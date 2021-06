Camera, prorogate fino al 18 luglio mostre Model e Horst

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - Le mostre del format espositivo Camera Doppia, Lisette Model. Street Life, curata da Monica Poggi, e Horst P. Horst. Style and Glamour, curata da Giangavino Pazzola, sono prorogate fino al 18 luglio.

"Considerando il buon risultato dell'affluenza di pubblico in questi primi mesi di graduale ritorno alla normalità - commenta il direttore di Camera, Walter Guadagnini - siamo felici di aver preso la decisione di lasciare ancora un paio di settimane ai visitatori perché possano varcare le porte di Camera e apprezzare gli scatti ironici e dissacranti di Lisette così come l'eleganza senza tempo delle fotografie di Horst".

Con le due mostre Camera ha ripreso il filone espositivo dedicato ai grandi autori della storia della fotografia del XX secolo. Un ciclo - iniziato con la mostra su Carlo Mollino (2018) e proseguito con quella sull'opera di Man Ray (2019) - che offre lo spunto non solo per indagare il genio dei maestri, ma anche per apprezzare le diverse declinazioni artistiche nell'uso del linguaggio fotografico: dall'architettura al ritratto, dalla fotografia di strada a quella di moda. (ANSA).