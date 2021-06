Vaccini: Piemonte, da domani ai 60enni senza prenotazione

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Da domani in Piemonte chi ha più di 60 anni e non ha ancora aderito alla campagna vaccinale può presentarsi anche senza prenotazione negli hub del Piemonte e sarà immunizzato. Su www.ilPiemontetivaccina.it gli over60 possono aderire alla campagna scegliendo anche il tipo di vaccino che verrà loro somministrato.

E sempre domani a 9, chi ha più di 18 anni può prenotarsi per essere vaccinato all'hub del Valentino di Torino nel weekend, quando saranno somministrati i vaccini Pfizer/Moderna. Dalle ore 12 sarà invece possibile aderire agli Open Days di Alba (Cuneo), in programma il 30 giugno e il primo luglio e riservati in questo caso solo agli over 60 da tutto il Piemonte. Il vaccino somministrato sarà il monodose Johnson e Johnson. Entrambi gli open days del Valentino e di Alba sono riservati a chi non ha ancora un appuntamento o ha una convocazione dopo almeno 10 giorni dall'evento.

Intanto sono 37.728 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte; a 21.514 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 6.012 i 16-29enni, 3.865 i trentenni, 4.070 i quarantenni, 6.104 i cinquantenni, 4.555 i sessantenni, 6.176 i settantenni, 961 gli estremamente vulnerabili e 128 gli over80. (ANSA).