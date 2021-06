Torino Jazz Festival, 21 concerti e 150 musicisti coinvolti

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Ha sancito la ripartenza della musica dal vivo con ventuno concerti e 150 musicisti coinvolti il Torino Jazz Festival, che chiude questa sera alle Ogr - Officine Grandi Riparazioni con il doppio concerto sold out in esclusiva nazionale di Salif Keita 'Un Autre Blanc', opening Korabeat, unica data italiana. Diretta dai musicisti Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, la IX edizione della kermesse musicale è stata premiata dal pubblico per la scelta di aver selezionato artisti trasversali capaci di interpretare il jazz in tutte le sue forme, un omaggio a questo genere musicale in tutte le sue declinazioni espressive.

La rassegna che ha portato grandi artisti a esibirsi, a prezzi popolari, sui palchi delle Ogr, del Conservatorio Giuseppe Verdi e del Teatro Vittoria, è un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, main partner Intesa Sanpaolo e Iren, con il contributo di Fondazione Crt e OGR Torino e A.N.Co.S.. Charity partner Fondazione Ricerca Molinette, media partner Rai Cultura, Rai 5, Rai Radio 3 e La Stampa.

Il Torino Jazz Festival riprenderà dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 nei club della città con JAZZ CL(H)UB, sette giorni di grande musica. (ANSA).