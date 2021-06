Musica: Sassy Goose, album artista biellese John Bringwolves

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Dopo i singoli 'Feel' e 'Run', è uscito per Garden of J, sub-label della neonata etichetta discografica Time Is The Enemy, Sassy Goose, album di John Bringwolves, nome d'arte dell'artista biellese Giovanni Portaluppi. Un viaggio lento e veloce al tempo stesso, accompagnato dalla chitarra funky-blues, dalle atmosfere synths electro-ambient, dall'elettronica e dalla melodia del piano.

"Più di due anni fa ho iniziato a produrre musica elettronica con l'obiettivo di fare dei live set. Suonavo soprattutto per gli amici, alle feste organizzate a Torino - racconta John Bringwolves - Nell'ultimo anno di pandemia, quando ho lavorato all'EP 'Fake to say', ho passato molto più tempo nel mio studio e ho iniziato a suonare il pianoforte, a cantare e a concentrarmi su un particolare synth per ore. Sassy Goose è il risultato di due tempi musicali completamente diversi: uno in cui ho suonato per far ballare i miei amici, l'altro in cui ho suonato per me stesso, ritrovandomi da solo in studio. A causa del cambiamento drammatico avvenuto mentre lavoravo alla mia musica, a volte mi sentivo incerto, ma devo dire che mi piace l'idea di essere riuscito a combinare questi due tempi musicali in un'unica opera". (ANSA).