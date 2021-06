Covid: sindaco Campiglia "massima prudenza, non è finita'

(ANSA) - BIELLA, 27 GIU - "Invito tutti alla massima prudenza e a rispettare i protocolli perché purtroppo, come ha dimostrato questa storia, non ne siamo ancora usciti". Lo afferma Maurizio Piatti, sindaco di Campiglia Cervo (Biella), dove si trova il santuario di San Giovanni D'Andorno che ha registrato due casi di variante Delta, mentre un terzo è in fase di accertamento.

"Da quando è iniziata la pandemia, in valle abbiamo sempre avuto pochi casi - ricorda il primo cittadino interpellato dall'ANSA - E' una situazione eccezionale e ne prendiamo atto con la piena volontà di mantenere tutto sotto controllo come è compito di un sindaco". (ANSA).