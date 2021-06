Covid: 31 positivi e nessun decesso in Piemonte, 74 guariti

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Sta guarendo dal Coronavirus il Piemonte, che nelle ultime 24 ore ha registrato 31 nuovi casi di persone risultate positive, lo 0,3% di 9.041 tamponi eseguiti.

Gli asintomatici sono 23 (74,2%). Nessun nuovo decesso, i guariti sono 74, mentre le persone in isolamento scendono a 872 e gli attualmente positivi sono 1.061. In calo i ricoveri: quindici in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri, 174 negli altri reparti (-6).

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 366.877 positivi, 11.694 decessi e 354.122 guariti. (ANSA).