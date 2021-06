Commercio: Banchieri 'ha retto, ora sostenere ripresa'

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - "Durante la pandemia, nonostante le enormi difficoltà, il commercio ha retto, ma ora c'è bisogno di aiuti concreti per sostenere la ripresa. Ci aspettiamo interventi su fisco, costo del lavoro, sostegno all'innovazione": così Giancarlo Banchieri, rieletto presidente di Confesercenti durante l'assemblea svoltasi oggi a Porta Palazzo nel cinquantenario dell'associazione, a cui fanno oggi riferimento trenta federazioni in rappresentanza di oltre 5mila aziende. In una intervista a tutto campo, che ha sostituito la tradizionale relazione, Banchieri ha affrontato tutti i temi del momento: il Covid, i bisogni delle imprese, il turismo e il futuro di Torino.

"L'emergenza sanitaria ha colpito nel modo più diretto e grave proprio le imprese del commercio e del turismo, tanto che nel 2020 in Piemonte si è verificata una perdita di 10 miliardi in consumi - osserva Banchieri -. Anche con le riaperture, a fine 2021 avremo recuperato solo 3 dei 10 miliardi di euro di consumi persi nel 2020. Ciononostante il commercio ha retto: i dati sulla natimortalità delle imprese del settore indicano una sostanziale tenuta o comunque una diminuzione inferiore a quella che ci si sarebbe potuta aspettare: -0,6% (2020 su 2019) a Torino città e -0,8% a Torino e provincia. È la dimostrazione della straordinaria volontà di resistenza delle imprese che, pur in una situazione drammatica, hanno scommesso sul futuro".

"Ora però c'è la necessità di una politica duratura di sostegno al commercio - sottolinea -. I comportamenti e le scelte del decisore pubblico devono essere coerenti con questo scopo sul piano del fisco e dei tributi locali, ora troppo penalizzanti, del recupero urbano, della digitalizzazione 'buona', della formazione continua, della diminuzione del costo del lavoro". Tra le richieste, quella di "ridare valore al commercio diffuso", ovvero negozi e mercati: "Nell'anno della pandemia si sono spostate le merci e non le persone: l'economia della distanza ha segnato negativamente non solo le persone, ma le imprese locali, premiando soltanto le grandi piattaforme del web, cresciute in un anno di oltre il 36%". Invece, secondo Banchieri "bisogna premiare il negozio e non il web: la città dei 15 minuti deve valere anche per il commercio".

"Torino deve accentuare la sua caratura turistica - è un altro ingrediente della ripresa secondo il presidente di Confesercenti -. Per questo sono indispensabili tre elementi: collegamenti, promozione, accoglienza. La collocazione di Ryanair a Torino annunciata nei giorni scorsi è una buona notizia, ma è solo l'inizio di un percorso che deve coinvolgere tutti i soggetti, pubblici e privati".

Non poteva mancare un riferimento alle elezioni amministrative d'autunno. "I commercianti sono delle antenne sensibilissime sul territorio e sarebbe utile che i candidati alla carica di sindaco li ascoltassero, al di là delle strette problematiche di categoria. La nostra assemblea avrebbe potuto rappresentare un'occasione: non è stato possibile, ma speriamo che si possano recuperare momenti di confronto con tutti", sostiene Banchieri riferendosi al mancato confronto tra i candidati sindaco. (ANSA).