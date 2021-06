Vaccini: Confindustria Cuneo apre nuovo hub a Saluzzo

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Dopo quello di Cherasco, Confindustria Cuneo apre un altro hub vaccinale, quello di Saluzzo, mentre il 2 luglio sarà la volta di Borgo San Dalmazzo e Mondovì. L'inaugurazione oggi al Pala CrSaluzzo alla presenza del sindaco, Mauro Calderini e del direttore generale dell'Asl Cn1, Giuseppe Guerra.

Il direttore generale dell'Associazione datoriale, Giuliana Cirio, ha sottolineato come l'azione di Confindustria Cuneo sia mirata a sostenere la campagna vaccinale favorendo il coinvolgimento di chi viene immunizzato attraverso essa e, dall'altro, a svolgere un ruolo di 'moral suasion' nei confronti di chi è tuttora indifferente o restio a vaccinarsi, nella convinzione che questo sia l'unico modo per evitare il ritorno dell'emergenza sanitaria in autunno.

Elena Lovera, vicepresidente di Confindustria Cuneo, ha ricordato come il contributo che si vuol dare al bene comune sia mirato in generale allo sviluppo e al completamento del piano vaccinale, guardando in particolare ai lavoratori delle aziende associate, ma anche di quelle fornitrici, nonché ai loro familiari conviventi, soprattutto velocizzando la possibilità di accedere alla vaccinazione. (ANSA).