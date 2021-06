Vaccini: Asl Cuneo lancia 'open afternoon' per gli over 60

(ANSA) - CUNEO, 25 GIU - Nuova iniziativa per aumentare la copertura vaccinale tra gli anziani ancora 'tiepidi' nei confronti dell'immunizzazione contro il Covid. L'Asl di Cuneo, che serve un bacino di oltre 400 mila residenti, da lunedì consentirà agli over 60 l'accesso diretto alle vaccinazioni anti-Covid, dalle 10,30 alle 11,30, dal lunedì al venerdì, nei suoi sette centri vaccinali. Sono a Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Mondovì, Savigliano, Fossano, Saluzzo e Ceva.

L'Asl ha inoltre in programma tre 'open afternoon', sempre rivolti agli over 60, a cui ci si potrà presentare senza prenotazione, tra le 14,30 e le 19, con possibilità di scelta del vaccino: Johnson&Johnson o Pfizer.

I pomeriggi dedicati a vaccinare gli anziani saranno a Saluzzo il 2 luglio (al pala Crs presso il Foro Boario), a Mondovì il giorno dopo (centro vaccinale Valauto di via Torino 77) e a Borgo San Dalmazzo il 4 luglio (ex Bertello, via Vittorio Veneto). (ANSA).