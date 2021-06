Inps: salva sede Borgosesia, inaugurati nuovi locali

(ANSA) - VERCELLI, 25 GIU - E' 'salva' la permanenza dell'agenzia dell'Inps a Borgosesia (Vercelli), grazie al Comune che ha ristrutturato e ceduto in comodato d'uso gratuito all'Istituto alcuni spazi dell'ex ospedale cittadino.

L'inaugurazione dei nuovi locali è avvenuta oggi alla presenza del sindaco Paolo Tiramani e del direttore regionale dell'Inps, Emanuela Zambataro.

"Abbiamo rischiato di perdere l'agenzia Inps in città - ha sottolineato Tiramani - in virtù della Legge Madìa, che prevedeva la chiusura delle sedi periferiche se i Comuni non avessero offerto gratuitamente gli spazi necessari: noi ci siamo subito attivati, recuperando spazi inutilizzati e salvando un servizio utile a tutto il territorio".

Nel 2020 l'agenzia borgosesiana ha fatto registrare numeri importanti, dato che ha liquidato 2467 prodotti pensionistici, ha definito 2792 pratiche di autorizzazione, 1514 congedi parentali. "Poiché Borgosesia è sede di un importante distretto produttivo, la presenza del servizio previdenziale è molto utile - ha aggiunto Zambataro -; nel 2019 la previsione era di trasformare l'agenzia di Borgosesia in un punto Inps, ma il sindaco ha offerto i locali in comodato gratuito e a quel punto ho deciso di riorientare la scelta". (ANSA).