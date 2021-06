Ferragosto:concerto in quota, 41esima edizione a Castelmagno

(ANSA) - CUNEO, 25 GIU - Si svolgerà a Castelmagno, in valle Grana, il tradizionale concerto di Ferragosto, in diretta su Rai Tre e Rai Sat. La 41esima edizione dell'evento, che porta la musica classica in quota con l'orchestra sinfonica Bartolomeo Bruni, si terrà nel piccolo paese dove un anno fa morirono in un incidente stradale cinque giovani tra gli 11 e i 24 anni, che stavano rientrando a casa dopo una notte trascorsa a guardare le stelle cadenti.

"Come l'anno scorso, il pubblico sarà a inviti, perché non possiamo ancora permetterci ventimila persone in un prato", osserva il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, che nei prossimi giorni porterà in giunta il rinnovo della convenzione perché anche le prossime tre edizioni del concerto si svolgano in provincia di Cuneo, a rotazione tra le montagne del Monregalese, del Cuneese e del Saluzzese.

"Il concerto a Castelmagno sarà una festa e un modo per esprimere la vicinanza a una comunità, dopo la tragedia dell'agosto scorso", commenta il sindaco e presidente della provincia di Cuneo, Federico Borgna, che definisce la val Grana "una bellissima valle" e Castelmagno "un paese che ha molto da raccontare".

La convenzione per le prossime edizioni del concerto sarà firmata da Regione Piemonte, Rai, Provincia e Camera di Commercio di Cuneo, Atl del Cuneese, orchestra Bruni, Fondazioni bancarie Crc e Crt. (ANSA).