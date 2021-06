CR7 da record sui social, supera 300mln followers

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Ancora un record per Cristiano Ronaldo. Dopo essere diventato il miglior bomber di sempre del Portogallo, grazie alla doppietta realizzata agli Europei contro la Francia, l'attaccante che ora punta a diventare il miglior marcatore di sempre di tutte le Nazionali ha tagliato il traguardo sui social dei trecento milioni di follower. "Che numero fantastico, grazie a tutti per il supporto Sempre!", scrive l'attaccante che ha postato un breve video celebrativo, con le sue gesta fin da piccolissimo, e un messaggio per i suoi fan. (ANSA).