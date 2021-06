Proseguono riprese 'Lupo Bianco', film su filantropo Olmo

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Avanzano le riprese del film 'Lupo Bianco' prodotto da Antonio Chiaramonte per 'CinemaSet' e patrocinato da Miur, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni di Vercelli e Santhià.

L'opera, incentrata sulla figura del filantropo piemontese Carlo Olmo nominato al merito Cavaliere Bianco del Coronavirus dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, sarà presentata al prossimo Festival del Cinema di Venezia con la regia di Tony Gangitano e la sceneggiatura di Stephanie Beatrice Genova e Alessandro Ferrara.

Nel cast il 25 e 26 giugno, accanto ai grandi attori Sebastiano Somma, Morgana Forcella, Remo Girone, Francesca Rettondini, Vincent Riotta, Guia Jelo e Gaetano Aronica, ci sono pure lo psichiatra e criminologo Alessandro Meluzzi e il giornalista e saggista Maurizio Scandurra: "Il cinema è arte. - afferma Meluzzi - E' una forma moderna, ma anche antica di comunicazione, che è servita molto spesso nella storia per veicolare delle idee, e anche per consolidarle. Sono contento di dare un piccolo contributo a un progetto che ho considerato sin da subito interessante, ricco di importanti e civili insegnamenti".

Per Scandurra "la figura di Carlo Olmo costituisce il prototipo di un'Italia che sa amare con coraggio. Onorato e grato di partecipare a un'iniziativa così edificante". (ANSA).