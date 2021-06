Nova Coop: bilancio 2020 in utile, vendite oltre 1,5 mld

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Chiude con un utile netto di 6,1 milioni di euro il bilancio di Nova Coop, approvato oggi dall'Assemblea generale, che nel 2020 ha effettuato vendite per oltre 1,5 miliardi di euro. Nonostante la pandemia, il valore dei ricavi supera il miliardo di euro, mentre l'Ebitda è di 57,6 milioni di euro. Il patrimonio netto ammonta a 798,835 milioni di euro, con un incremento di quasi 6 milioni. I lavoratori occupati sono 4.776, il 94,6% dei quali assunti con contratti a tempo indeterminato, che hanno beneficiato nel corso dell'esercizio di misure straordinarie in loro sostegno pari a quasi 7 milioni di euro.

Per il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive, si tratta di un "bilancio fortemente positivo che, al di là dell'utile consuntivato, testimonia la solidità raggiunta dalla cooperativa. Una situazione che ci consente di guardare al 2021 con la consapevolezza di possedere le risorse necessarie a proseguire la nostra opera di sviluppo". (ANSA).