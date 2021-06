Covid: in Piemonte incidenza casi -40%, Rt a 0,56

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - In Piemonte l'incidenza dei nuovi casi di Covid si riduce di oltre il 40%, mentre l'Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi scende da 0.62 a 0.56. La percentuale di positività dei tamponi cala ulteriormente passando da 1.1% a 0.5%. E' quanto emerge dal pre-report per la settimana 14-20 giugnodel ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di sanità.

Ulteriore calo per il tasso di occupazione dei letti ordinari (dal 5% al 4%) e in terapia intensiva (dal 7% al 4%).

Calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. (ANSA).