Castello di Rivoli celebra critico arte Achille Bonito Oliva

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Il castello di Rivoli celebra uno dei più importanti storici dell'arte, critici e curatori contemporanei, Achille Bonito Oliva con la mostra A.B.O.

Theatron. L'Arte o la Vita.

Dopo la mostra dedicata ad Harald Szeemann nel 2019, organizzata in collaborazione con il Getty Research Institute di Los Angeles, è il secondo capitolo del grande progetto dedicato ai più autorevoli curatori d'arte contemporanea del XX e XXI secolo.

Tra i capolavori l'opera Primo piano labbra (1965) di Pino Pascali presente nella prima mostra del curatore alla Libreria-Galleria Guida a Napoli nel 1966. In mostra anche il capolavoro Lo Spirato (1968-73) di Luciano Fabro presente in Contemporanea nel 1973, oltre a una serie di importanti opere della Transavanguardia tra le quali Silenzioso mi ritiro a dipingere un quadro (1977) di Mimmo Paladino, Cani con la lingua a spasso (1980) di Enzo Cucchi, Sinfonia incompiuta (1980) di Sandro Chia, Il cerchio di Milarepa (1982) di Francesco Clemente e Testa dell'artista cosmico a Torino (1984-85) di Nicola De Maria.

La mostra è curata da Andrea Viliani, responsabile e curatore del Centro di Ricerca del Castello di Rivoli sulla base di un concetto di Carolyn Christov-Bakargiev e Achille Bonito Oliva, con un comitato scientifico composto da Marcella Beccaria, Capo Curatore e Curatore delle Collezioni del Museo, e Cecilia Casorati, Laura Cherubini, Stefano Chiodi, Paola Marino, storici dell'arte e curatori che negli anni hanno seguito la ricerca e l'attività saggistica e espositiva di Achille Bonito Oliva. La mostra raccoglie anche documentazione di allestimenti, materiale d'archivio e una grande selezione di materiali televisivi concessi da Rai Teche. Tra le più recenti partecipazioni mediatiche del critico d'arte è la conversazione di Bonito Oliva con Harry Styles commissionata da Gucci per GucciFest. (ANSA).