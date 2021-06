Vino: Bosca celebra 190 anni con 7 nuovi spumanti

(ANSA) - CANELLI (ASTI), 23 GIU - La storica cantina Bosca di Canelli per i 190 anni della sua attività lancia una nuova linea di prodotti dedicata al canale Ho.re.ca., composta da 7 vini spumanti sia metodo classico che charmat e investe in innovazione tecnologica 4.0.

"L'anniversario - ha spiegato Pia BoscA, ceo dell'azienda - non è solo un grande traguardo, ma soprattutto un punto di partenza per iniziare a immaginare e costruire i prossimi anni.

Abbiamo la responsabilità di guidare l'azienda verso nuovi orizzonti, rimanendo fedeli alla nostra storia. Siamo, infatti, una delle poche realtà del territorio ad essere ancora gestite direttamente dalla famiglia di origine".

L'export rappresenta il 85% del totale delle vendite, con particolare diffusione in Usa, Europa del Nord, Federazione Russa e Paesi Baltici: "Ma il mercato nostrano diventa la nuova frontiera da esplorare - commenta Gigi Bosca, cfo dell'azienda -. Si tratta di un progetto e di un'ambizione ancora una volta controcorrente e si sostanzia nella volontà di aggiornare il percepito del prodotto spumante concentrandoci sul canale Ho.Re.Ca. come prima fase di un progetto a più ampio respiro".

Tra le novità, il restyling del logo che "nasce da una duplice esigenza: rinnovare l'identità e allo stesso tempo mantenere un legame chiaro con le caratteristiche distintive del brand storico". Il restyling si è dunque ispirato al lettering dei manifesti pubblicitari Bosca del rimo '900. (ANSA).