Vaccini: Cirio, follia non potere sapere chi è vaccinato

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, prende posizione contro il diritto alla privacy che impedisce di sapere se un cittadino è vaccinato.

"Putroppo - ha detto Cirio a margine dell'inaugurazione della nuova terapia intensiva/subintensiva modulare della Medicina d'urgenza dell'ospedale Mauriziano, a Torino - la privacy ci impedisce di sapere se un soggetto è vaccinato o no, e questa è una delle follie del nostro sistema perché l'assessore Icardi ha la responsabilità della salute dei piemontesi e non può sapere se il signor Cirio è o non è vaccinato".

"Questa è una delle situazioni - ha rimarcato - riguardo alle quali io spero che prima o poi qualcuno darà un chiarimento.

Perché nella vita bisogna contemperare i diversi interessi, e io l'interesse alla privacy lo metto dopo l'interesse alla vita".

Proprio domani l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, avrà un incontro con il garante della Privacy. (ANSA).