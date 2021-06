Mottarone: vescovo, vita non si baratta con altri interessi

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - E' una "grande tragedia" aver trasformato una vacanza in "un abisso di morte per l'incuria e l'irresponsabilità di chi ha messo a repentaglio vite umane per facili guadagni". Richiama "alla responsabilità morale di chi sovrintende alle regole di sicurezza" mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e del Vco, che a un mese dall'incidente del Mottarone ricorda le 14 vittime celebrando Messa nella chiesetta della Madonna della Neve, vicino alla stazione di arrivo della funivia. "Non si possono mandare allo sbaraglio persone ignare alla ricerca di un momento di serenità, barattando la vita con ogni altro tipo di interesse". (ANSA).